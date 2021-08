Parte la nuova campagna Now: anche Alessandro Bastoni tra i testimonial

Il difensore dell'Inter protagonista dei nuovi spot della piattaforma con Berrettini, Datome e Giovinazzi

C'è anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni tra i quattro testimonial scelti dalla piattaforma streaming Now per la propria nuova campagna promozionale. Bastoni è stato scelto insieme ad altri protagonisti dello sport italiano come Matteo Berrettini, tennista numero 8 della classifica ATP e finalista a Wimbledon, Gigi Datome cestista dell’Olimpia Milano e della nazionale italiana di pallacanestro e Antonio Giovinazzi pilota italiano attuale di Formula 1.

I quattro protagonisti giocando con il logo di Now regalano ritmo ed energia ad ogni scena con un freestyle che ci accompagna in ognuna delle loro discipline sportive arrivando, infine, nel salotto di casa dove godersi comodamente lo sport in streaming.

"Non è tanto il calcio in sé.. è proprio il pallone, se ne vedo uno non resisto! Lo sport è la mia grande passione e mi sa che anche Berrettini, Giovinazzi e Datome la pensano come me! Grazie a NOW per condividere ogni giorno questa nostra passione! Su @nowtvit c'è anche il video backstage!" le parole del classe '99 in un post su Instagram.