Ufficializzato ieri l'arrivo di Joaquin Correa, l'ormai ex attaccante dell'Inter, appena approdato al Marsiglia, si presenterà domani per la prima volta ai suoi nuovi tifosi. La conferenza di presentazione è in programma per domani, lunedì 28 agosto 2023 alle 13.30. A fianco dell'argentino ci sarà il presidente del club transalpino Pablo Longoria.