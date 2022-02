Parte con fiducia l’avventura di Sensi alla Samp: titolare contro il Sassuolo

Prima presenza dal primo minuto per il nerazzurro in prestito ai blucerchiati

Prima apparizione con la Samp per Stefano Sensi che inizia ufficialmente la sua avventura con i blucerchiati con grande fiducia da parte dell'allenatore Marco Giampaolo. Contro il Sassuolo, ex squadra del classe '95, infatti l'ex allenatore del Milan non ha dubbi e schiera il centrocampista di Urbino dal primo minuto.