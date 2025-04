In un'intervista al Messaggero Veneto, Marco Parolo ha espresso i propri dubbi sulla possibilità che Oumar Solet possa essere un buon innesto per l'Inter. "Atleticamente è da squadra top. Per come gioca lo vedo bene con chi difende a tre uomo contro uomo, come l'Atalanta, piuttosto che in un sistema come quello dell'Inter, in cui viene richiesto anche il cambio gioco alla Bastoni", commenta l'ex centrocampista.