Parolo: “Rigore di Bastoni? Guerra persa, il braccio deve essere per forza lì”

L'ex centrocampista della Lazio, oggi commentatore di DAZN, ha le idee chiare sul rigore dell'1-1

Marco Parolo, ex laziale e oggi commentatore per DAZN, dice la sua sul rigore fischiato da Irrati che ha rimesso la Lazio in partita contro l'Inter. "Bastoni salta e non può fare altro che avere il braccio lì - spiega -. È un braccio che deve per forza stare lì, in questi anni è mancata comunicazione tra arbitri e giocatori. Gli arbitri dovrebbero fare una casistica e spiegare allora ai giocatori come bisogna saltare in area di rigore. Una guerra persa".