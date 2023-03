All’Inter e il Milan si imputa proprio di non avere metto pressione" sono le parole di Marco Parolo a TMW Radio, dove l'ex calciatore della Lazio analizza quanto fatto fino a questo momento dalla squadra di Spalletti, prima in classifica, e mai davvero disturbata dalle milanesi: "Fino a venerdì le partite nelle quali si sono viste più difficoltà per il Napoli sono solo quelle contro Milan e Inter. La Lazio ha fatto una partita particolare venerdì e molto difensiva. Gli azzurri si sono portati molto in area di rigore e se avesse girato un episodio magari la partita andava diversamente. Sulla partita secca, forse, non c’è molta differenza è sul lungo che si vede".