"Lukaku ha deciso la qualificazione ai quarti, anche se poi non ha avuto continuità. Bisogna dire però che dopo aver segnato col Porto, gli è stata tolta la titolarità e da lì ha perso la fiducia". È il pensiero di Marco Parolo che negli studi di DAZN ha parlato della situazione legata al belga, per il quale l'ex Lazio spezza una lancia a favore: "Ha giocato pensando di dover dimostrare di poter essere titolare col Benfica. Io lo schiererei sempre. Anche perché Lautaro Martinez non sta certo vivendo un momento migliore del suo...".