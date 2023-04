Dopo quanto fatto vedere oggi a Salerno, è giusto che Romelu Lukaku abbia una chance da titolare martedì sera al Da Luz di Lisbona contro il Benfica? Dagli studi di DAZN, l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo dice sì: "Lukaku ha deciso la qualificazione ai quarti, anche se poi non ha avuto continuità. Bisogna dire però che dopo aver segnato col Porto, gli è stata tolta la titolarità e da lì ha perso la fiducia. Oggi ha giocato pensando di dover essere titolare col Benfica. E non dimentichiamo poi che Lautaro Martinez non sta vivendo un momento migliore...".