Parolo: “L’Inter ora sembra prevedibile. Inzaghi ha le potenzialità per vincere”

Le considerazioni dell'ex giocatore dell'allenatore nerazzurro

Il ko dell'Inter contro il Milan al derby di sabato scorso ha minato le sicurezze dell'Inter di Inzaghi, che in vincendo avrebbe allontanato i rossoneri quasi in maniera definitiva, ma "anche se avesse vinto ci sarebbe stato comunque il Napoli a impensierire" dice Marco Parolo a DAZN analizzando la situazione attuale dei nerazzurri. "Dopo il gol di Dzeko nel finale di gara con il Venezia si sentiva forte e superiore a tutti, ora invece l'Inter lascia una sensazione di prevedibilità" ha detto l'ex giocatore di Simone Inzaghi.

"Simone deve imparare a gestire i momenti, anche alla Lazio abbiamo avuti situazioni così, ma in quel caso probabilmente non avevamo la rosa adatta per sopperire. Dovevano segnare il gol diretto, quando ti senti padrone allenti e diventa un problema, adesso deve imparare una nuova realtà per vincere. Ha le potenzialità per farlo. Il Milan aveva bisogno di una botta di energia che Giroud, da leader, ha dato".