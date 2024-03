Marco Parolo ha commentato su DAZN il momento dell'Inter dopo l'affermazione potentissima di Bologna: "Vedo una compattezza di squadra dell’Inter, l’unica che sa difendere bassa. In Champions League puoi difendere e ripartire, le altre non so se ce la fanno. Quest’anno sta dimostrando, l’anno scorso dicevo che Lautaro Martinez non era l’attaccante più forte in Serie A ma adesso ha fatto un gran passo di crescita. Adesso ci sono i titolari, le riserve che sanno di essere riserve e la squadra che rema dalla stessa parte".