Parolo: “Inter via di mezzo tra Conte e Inzaghi. De Vrij e Correa aiuteranno”

Parla l'ex centrocampista della Lazio

Marco Parolo, domenica scorsa, si è trovato nella particolare situazione di dover intervistare Simone Inzaghi, suo tecnico alla Lazio fino a pochi mesi fa. "È stato un po’ strano. E automatico scherzare un po’ su Augello che pure l’anno scorso si era sbloccato proprio contro di noi alla Lazio, quando proprio io ero il quinto in difesa...", racconta a Tuttosport. "Questa Inter è ancora una via di mezzo tra la sua e quella di Conte. Inzaghi sta cercando di coinvolgere maggiormente i terzi difensori nella costruzione del gioco sganciandoli una ventina di metri in avanti per cercare di dare un po’ più di centralità alle mezzali che a volte con Conte erano un po’ troppo larghe. Lo stimolo di Simone non credo sia legato a Conte, ma al fatto di voler far vedere che è un allenatore che vale. Alla Lazio l’ha fatto, all’Inter deve dimostrare di essere forte anche lontano dalla Lazio. Alla Lazio sentivi tanta pressione in città, ma a livello internazionale non avevi gli occhi di tutti addosso. All’Inter tutto viene amplificato e solo i risultati ti fanno stare bene. E' importante fare bene la gara col Bologna per non innescare futili e inutili polemiche che arrivano sempre in assenza di risultati".