Protagonista di una lezione speciale per i bambini delle giovanili del Cesena, Marco Parolo, ex centrocampista dei romagnoli e della Lazio, ha risposto alle curiosità dei ragazzini rivelando anche quale partita ha vissuto com maggior tensione in carriera: "Era un Inter-Cesena, entravo per la prima volta a San Siro da calciatore e da bambino tifavo il Milan. Per un quarto d'ora non ci ho capito nulla". Parolo ha svelato anche quale allenatore ritiene il più forte in circolazione: "Io dico Antonio Conte, perché è maniacale e vive per il calcio".