Marco Parolo, sulle frequenze di DAZN, ha commentato il successo dei nerazzurri: "Vittoria importante perché l’Inter usciva da una partita non ben giocata a Genova. Poi tra fine gennaio e inizio febbraio si apre un filotto di partite niente male per la squadra. Arnautovic e Sanchez non si stanno dimostrando alternative alla pari dei titolari. Anche col Genoa Arnautovic non ha fatto bene".