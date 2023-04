Marco Parolo, uno che indubbiamente conosce bene Simone Inzaghi per essere stato suo giocatore ai tempi della Lazio, sottolinea dagli studi di DAZN le differenze a livello caratteriale tra lui e Massimiliano Allegri: "A Inzaghi è mancata la gestione del gruppo. In questo Allegri è un fenomeno, ha un livello diverso; come gestore rimane sopra i suoi giocatori. Inzaghi invece si appoggia spesso ai giocatori e quando le cose non vanno bene rischi di creare dei compromessi. Quando la partita va male la squadra comincia a sfaldarsi, non c'è chi comanda".