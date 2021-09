Parma, Cobbaut: “Io all’Inter? Nessuno me lo ha detto, voci non vere”

Il neo difensore gialloblu: "Non potevo dire no a questa squadra, è una piazza storica"

Elias Cobbaut, 23enne difensore arrivato al Parma in prestito dall'Anderlecht, presentandosi ufficialmente come nuovo giocatore dei crociati ha smentito le voci che volevano l'Inter interessata a lui: "Nessuno mi ha mai parlato della possibilità di andare all’Inter, è una voce non vera. E comunque, non potevo dire no al Parma: è una piazza storica, con un grande passato, la conoscevo bene per i grandi giocatori che ci hanno giocato: darò il 100% per questa sfida".