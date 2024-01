Da Milano a Parigi, a quanto pare tutto il mondo è paese. Specie se consideriamo che in riva alla Senna uno dei presidenti più influenti in ambito europeo si ritrova bene o male ad affrontare le difficoltà già denunciate qui in Italia da Inter e Milan, che hanno intrapreso da tempo il cammino per abbandonare San Siro ed avere un loro impianto di proprietà. Stessa strada che ora vuole intraprendere Nasser Al-Khelaifi, il patron del Paris Saint-Germain e presidente dell'ECA, che intervistato da L'Equipe mette a nudo le tensioni con la Mairie della capitale francese sul tema Parc des Princes e svela come i campioni transalpini stiano già lavorando a piani alternativi: "Dobbiamo trovare una soluzione adatta alle nostre esigenze entro tre mesi, altrimenti ci muoviamo di conseguenza. Abbiamo diverse alternative che per ora è giusto mantenere riservate. In tutto sono tre, e sono a buon punto".

Al-Khelaifi scarta a priori l'opzione Stade de France, il monumentale impianto costruito per i Mondiali 1998 nella banlieue parigina: "Non si trova a Parigi e sarebbe una soluzione complicata per i nostri tifosi che meritano uno stadio magnifico, sicuro e che gli permetta di vedere la partita da una posizione migliore, più vicina al campo. Gli altri club stanno costruendo. Non vogliamo far finta che tra cinque anni possa andare tutto bene se le cose non cambiano. Non voglio trovarmi in una situazione in cui non possiamo più competere con gli altri club europei".