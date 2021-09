Pari per il Brest a Clermont, per Agoume 72 minuti con un’ammonizione

Il centrocampista di scuola Inter schierato titolare da Dall'Oglio ha poi lasciato il posto a Mbock

Pareggio per il Brest, che ha strappato un punto dal campo del neopromosso Clermont: vantaggio bretone con Brendan Chardonnet al 52esimo, pareggio raggiunto qualche minuto dopo per opera di Elbasan Rashani. Chance da titolare offerta dal tecnico del Brest Olivier Dall'Oglio a Lucien Agoume: il ragazzo giunto in prestito dall'Inter ha giocato 72 minuti, rimediando anche un'ammonizione, prima di lasciare il campo a Hiang'a Mbock.