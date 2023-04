Intervenuto come di consueto ai microfoni di 'Tutti Convocati', il giornalista Pierluigi Pardo analizza così il delicato momento vissuto dall'Inter e della difficoltà di rendimento tra Champions League e Serie A: "Le milanesi arrivano bene alle gare in Champions visti i risultati dell'andata, bisognerà capire come finirà la questione del quarto posto perché non dipende più solo da loro ma anche dal rendimento di Roma e Lazio, con l'asterisco della Juventus. Io capisco l'Inter: la Champions League è talmente grande e bella che può portare a rimanere abbagliati, ma è chiaro che qualcosa si sta sbagliando".