Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Pierluigi Pardo nel giorno della ripartenza del campionato. Stasera il telecronista romano sarà a Milano per Inter-Napoli.

Quanto del materiale che prepari poi usi in telecronaca?

"Preparo cento cose per usarne tre. Cerco di non innamorarmi di ciò che ho preparato a freddo. L’intro della telecronaca la faccio a braccio, dipende sempre dal clima che respiro intorno a me, dall’ambiente, l’entusiasmo, il calore, quello che mi colpisce. Se inquadrano un tifoso che fa una cosa particolare, “vado” da lui. In Inter-Cremonese all’improvviso hanno inquadrato Cattelan e ho detto: “E poi c’è Cattelan”. A parlare devono essere sempre le immagini, poi durante la partita uso il materiale statistico, ma solo se ha una rilevanza particolare".