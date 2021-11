Paratici: “Non ho parlato di mercato con Conte. Fiducia nei nostri giocatori”

Il dt del Tottenham: "Antonio è uno dei migliori al mondo, pensiamo sia la scelta giusta per noi"

Antonio Conte aspetta ancora il placet per poter iniziare il suo lavoro col Tottenham, e allora, alla vigilia del match di Conference League contro il Vitesse, a prendere la parola in casa Spurs è il dt Fabio Paratici, che parla così alla stampa del nuovo allenatore: "Conosco Antonio, uno dei più grandi allenatori al mondo e un grande lavoratore. Pensiamo sia la scelta giusta per noi in questo momento".