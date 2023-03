Nella serata di ieri i legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini (entrambi deferiti nel processo sportivo contro la Juve) avevano fatto richiesta, oggi la FIGC ha risposto subito presente consegnando in mattinata la cosiddetta 'seconda carta Covisoc' del 31 marzo 2021. Questa non è altro che la comunicazione dal presidente della Covisoc Paolo Boccardelli al procuratore federale Giuseppe Chiné "che precedeva quella che aveva portato al ricorso al Tar e che secondo gli avvocati bianconeri avrebbe potuto anticipare i tempi procedurali con il rischio di far cadere l'intero iter processuale con annessa sentenza nell'udienza davanti al Collegio di garanzia del Coni - spiega La Gazzetta dello Sport -.

Anche in questo caso, come per la carta consegnata sabato, la Juventus non è mai nominata e ci si limita a parlare di "situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio" in vista di "potenziali iniziative istituzionali". Non sembra dunque esserci la notitia criminis che la Juve cerca, anche se non era l'elemento centrale delle cento pagine di ricorso bianconero", conclude la rosea.