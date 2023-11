Intervenuto negli studi di Sportitalia, Gianluca Paparesta boccia senza appello la Juventus per il tipo di gioco espresso, al di là delle vittorie. E invita a schivare un paragone: "Vedere una squadra racchiusa nella propria area per 90 minuti non è bello. Non possiamo paragonare la Juve all'Inter. La crescita di Simone Inzaghi è notevolissima nel corso degli ultimi tre anni. Gioca in maniera diversa, optando per sostituzioni più razionali e meno meccaniche. Lavoro pazzesco senza soldi".