Paolo Zanetti: “Con l’Inter il miglior Venezia dell’anno ma sono i più forti”

Parla l'allenatore del Venezia che ha appena fermato la Juventus

Paolo Zanetti può essere contento del pareggio ottenuto dal suo Venezia contro la Juventus . Al momento la squadra veneta è fuori dalla zona retrocessione ma si avvicina un gennaio con tanti incontri sulla carta molto difficili. "Questo crea delle criticità perché anche in questo mese abbiamo pescato Atalanta, Inter, Juve e Lazio in cinque partite. A una piccola può accadere di infilare i filotti negativi e il problema diventa psicologico. Bisogna reagire e mantenere saldo il pensiero nel capire il vero obiettivo. Le squadre alla fine le incontri tutte. Il calendario ti mette di fronte dei momenti che possono essere di difficoltà", è la risposta del tecnico a Radio Anch'io Lo Sport.

"Con l'Atalanta - spiega ancora - ne abbiamo prese quattro ma non siamo stati gli stessi di altre gare. L'Inter sta dimostrando qualcosa in più, noi con i nerazzurri abbiamo fatto la miglior partita dell'anno ma loro abbinano un ottimo gioco con una base di Conte magistralmente completata da Inzaghi e una fisicità impressionante. Per me sono i più forti".