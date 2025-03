"Il Napoli deve fare una grande partita e deve andare a vincere". Così Paolo Cannavaro sprona i partenopei in vista della gara del weekend contro il Milan al Maradona, in un'intervista a Radio Marte.

"Il duello Napoli-Inter per lo scudetto è molto avvincente: il Napoli potrebbe sembrare favorito dall’aver un unico impegno settimanale avendo maggiori forze da spendere in quella partita - dice ancora Cannavaro -. Tuttavia fare tante partite non ti toglie molto se, come l’Inter, sei abituata a giocare molte gare. Non è detto che possa perdere punti, ma dipenderà anche dal momento e dal dispendio energetico in coppa, dai viaggi, dal tipo di avversario che si troverà di fronte. Il Napoli non deve pensare ai tanti impegni dell’avversario o al calendario che potrebbe essere più o meno favorevole, ma solo a vincere le partite e a macinare punti. Se poi l’Inter inciamperà, dovrai farti trovare pronto a restare con il fiato sul collo. Attenzione anche all’Atalanta che è una squadra di ottima caratura che può inserirsi da dietro, approfittando di eventuali defaillances di Inter e Napoli".