Paolo Cannavaro è a New York e non è riuscito a festeggiare lo scudetto del Napoli, complice il pareggio della Salernitana con Dia. Ai microfoni di Sky Sport ha raccontato come ha vissuto la sfida tra Inter e Lazio: "Mi interessava solo il risultato. Poi è stata una festa, è giusto che sia così finché non ci sarà la festa".