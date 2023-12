Ernesto Paolillo si è fatto un'idea chiara sulle oppposte fazioni che si sono create dopo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE rispetto alla macro-questione della Superlega: "Questa è la rivolta dei ricchi, non del calcio. O meglio: la rivolta dei ricchi del mondo del calcio - il pensiero dell'ex amministratore delegato dell'Inter affidato in esclusiva a Sportitalia.com -.

Il fascino di una Champions è unico, magari si possono ottenere delle divisioni più soddisfacenti degli utili da parte dell'Uefa, ma siamo sinceri: i tornei europei attuali permettono a tutti di competere in base alle proprie forze ed aspettative. La Superlega così come è stata pensata rischia di ricordare i tornei degli Harlem Globetrotters: ci sono loro e poi gli altri a fare da sparring partner, questo non va bene".