Paolillo: “Spalletti a San Siro avrà una buona accoglienza. Inzaghi? Un po’ acerbo”

L'ex dirigente nerazzurro sull'attuale tecnico dell'Inter: "Deve maturare e non ha la cattiveria che aveva per esempio Conte"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Ernesto Paolillo inquadra alla sua maniera la sfida di domenica a San Siro tra Inter e Napoli: "Sono molto preoccupato per domenica, per la forza del Napoli ma anche per come sta l'Inter - esordisce l'ex dirigente nerazzurro -. Al di là delle assenze ci sono alcuni giocatori chiave che mi appaiono stanchi, Barella per esempio, e molti altri nazionali non hanno riposato troppo. Inoltre il Napoli è molto forte, per me è una delle maggiori candidate per il titolo quest'anno. Ha un organico molto competitivo e il miglior attaccante della Serie A, perché uno dalla cattiveria, dalla forza e dalla veemenza di Osimhen non ce l'ha neanche la mia Inter".