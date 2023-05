Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha parlato della finale di Coppa Italia che mercoledì vedrà i nerazzurri contro la Fiorentina: "L'Inter ha interesse a portarsi a casa anche la Coppa Italia, anche per una questione economica visto che i conti non sono floridi in casa nerazzurra. L'Inter non può entrare in campo mercoledì come ha fatto ieri a Napoli. Inzaghi è un ottimo allenatore ma ogni tanto fa errori gravi, come ieri, Gagliardini e Correa dovevano essere sostituiti prima; è un buon allenatore, ma gli manca sempre quel qualcosina in più".

Poi u commento sul parco attaccanti: "Lukaku per me va confermato. Quando è in forma è ancora un fattore, l'abbiamo visto in questo periodo; è un investimento costoso ma se rende al massimo va tenuto. D'altronde paghiamo tanto anche Correa...".