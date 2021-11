Paolillo: “Derby importante per entrambe. Suning dovrà adattarsi alla situazione in Cina”

Le parole dell'ex dirigente interista a Tuttomercatoweb

Nel giorno del derby, anche Ernesto Paolillo dice la sua a poche ore dalla stracittadina, partendo dal discorso scudetto. "Non darei per morte le squadre dietro l'Inter, il campionato è molto competitivo e lo sarà fino alla fine - dice a Tuttomercatoweb.com -. Alcune squadre, come il Napoli , dovrà passare un periodo difficile quando ci sarà la Coppa d'Africa, con tre pilastri fuori un mese. Il Milan ha calciatori fortissimi ma con una certa età, non sappiamo la tenuta".

Un pari oggi, però, rischierebbe di far scivolare i nerazzurri a -9 dai partenopei. "Sarà sicuramente una sfida impegnativa per entrambe le squadre, sarà un derby molto equilibrato - dice Paolillo -. Vincere per il Milan significherebbe allungare ancora di più. Poi certo, se l'Inter vince si avvina molto... È importante vincere per tutte e due". Si parla anche della situazione di Suning. "Dipenderà molto dalla situazione in Cina, da come è visto il calcio. Se c'è ostilità anche lo stesso Zhang non potrà che adeguarsi, l'Inter non potrà investire molto. Diverso se ci sarà una riapertura".