L’ex amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato anche ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di domenica tra i nerazzurri e la Fiorentina al Franchi. Esprimendo in primo luogo la propria contrarietà alla nuova formula della Supercoppa: "Io sono totalmente contrario a questo modo di far disputare questa competizione. E ritengo sbagliatissimo pensare a giocare la Serie A all'estero. La pubblicità internazionale si fa con la qualità del campionato, non con queste iniziative".

Parlando della sfida di domenica, Paolillo aggiunge: "Le assenze sono importanti. Ma l’Inter ha una rosa molto ampia, e non bisogna mettersi a piangere, i sostituti sono molto validi. Quest’Inter è molto forte, soprattutto perché è un gruppo coeso, questo è il grande merito di Simone Inzaghi. E questo si vede perché in campo si aiutano tutti i giocatori. Lautaro Martinez? È già uno dei più grandi, ma può crescere ancora di più. Guardate in campo come gioca, non solo per i gol. Lavora per la squadra e si sacrifica. È un grande, assolutamente".