Intervenuto ai microfoni della trasmissione di Canale 5 'Pressing', Christian Panucci è voluto tornare sul pareggio dell'Inter col Genoa per commentare la prestazione dei nerazzurri: "L'Inter non era stanca, anche il Genoa poteva essere stanco. Il Genoa è andato a 2000 all'ora, l'Inter era sottotono. Non è perché era stanca. Il Genoa ha fatto un grande pressing, a Marassi fa partite straordinarie ma non si può vincere ovunque. Lautaro Martinez è un fenomeno ma anche Marko Arnautovic è un ottimo attaccante. Non è che senza Lautaro l'Inter non possa vincere lo Scudetto".