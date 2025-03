Christian Panucci parla a Pressing di quanto sta facendo l'Inter nella stagione in corso. "Le grandi squadre si differenziano per questo - afferma -. Riesci a giocare la domenica, dimenticare e recuperare per il mercoledì".

"L'Inter - prosegue - ha una rosa per poterlo fare, è chiaro che giocare tante partite ti fa spendere tante energie, soprattutto mentali più che fisiche. Soprattutto perché l'Inter ha tante partite importanti, però credo abbia la rosa per poter andare in fondo su tutto. E' complicato, ma da ex giocatore preferirei giocare sempre partite del genere. E' un grande privilegio. E' chiaro che c'è un consumo fisico e mentale".