L'ex difensore Christian Panucci, interpellato dai microfoni di Mediaset dopo il successo in Portogallo dell'Inter, analizza i punti cardine della vittoria nello scontro d'andata: "I nerrazzurri hanno meritato il successo, ma va detto che non ci aspettavamo che il Benfica partisse così lentamente. La squadra di Inzaghi è stata brava, esperta e cinica, ha dimostrato di aver giocatori per fare bene ovunque e di poter puntare fino in fondo".