Il Napoli si è avvicinato all'Inter nella lotta per il prossimo scudetto? Intercettato da SportMediaset, Christian Panucci vede gli azzurri tra i favoriti dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte: "Il Napoli era la squadra campione d’Italia, quest’anno ha avuto un’annata difficile però la rosa è buona e sicuramente Conte insieme al presidente (De Laurentiis, ndr) riusciranno a migliorarla e a lottare per vincere lo scudetto. Poi vincerlo non è semplice", chiosa l'ex difensore.