"Ringrazio l'Inter e ringrazio per tutto quello che mi ha dato. La gente qui è spettacolare, emozionantissimo essere qui. L'Inter mi ha portato in Italia e alla fine abbiamo vinto tutto". Così Goran Pandev premiato a San Siro prima di Inter-Lazio. "Analogie con il 2010 per la Champions? Se sono in semifinale vuol dire che se lo meritano. Col Milan sarà difficile, ma sono fiducioso: tutti meritano di andare in finale", dice il macedone a Sky.