Si svolgerà lunedì 29 gennaio la trentaduesima edizione della Panchina d’oro, la cerimonia che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori, con un insindacabile giudizio d’eccezione: quello dei colleghi. Come da tradizione – dall’anno in cui la cerimonia è stata istituita, nel 1991 - la Panchina d’oro avrà come cornice quello che è il luogo simbolo della Scuola Allenatori federale, il centro di Coverciano, con le premiazioni dei migliori tecnici della scorsa stagione che si inseriranno all’interno di un corso di aggiornamento per gli allenatori professionisti.

Se la Panchina d’oro celebra il miglior allenatore del nostro massimo campionato, ad essere premiati – sempre per quanto riguarda la stagione 2022/2023 - saranno anche i tecnici delle squadre di Serie B e Serie C maschile, di Serie A e Serie B femminile, della Serie A di calcio a cinque – sia maschile che femminile – e il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, che riceverà il premio intitolato a ‘Mino Favini’.

Per quel che riguarda Serie A, Serie B e Serie C maschile, le votazioni avverranno la mattina stessa, mentre negli altri casi saranno effettuate delle consultazioni on-line precedentemente alla giornata del 29 gennaio per decretare i vincitori delle varie categorie. Per il futsal, le votazioni sono a cura della Divisione Calcio a Cinque.