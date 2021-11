Pallone d’Oro, Messi aggiunge il 7° alla sua collezione: battuto Lewandowski

Jorginho sul gradino più basso del podio

Lionel Messi aggiunge il settimo Pallone d'Oro alla sua già vasta collezione. L'argentino del Paris Saint-Germain si è aggiudicato il premio di miglior giocatore del mondo del 2021 conferito da France Football battendo Robert Lewandowski e Jorginho. "E' incredibile tornare di nuovo qui dopo due anni. Mi sono ritrovato a Parigi, sono felice di essere qui, ho l'entusiasmo e la voglia di tornare a lottare per grandi obiettivi - ha detto la Pulce dal palco del teatro Chatelet -. Non so quanto mi resti da giocare, ma spero di continuare per tanto tempo. Ringrazio i compagni di Paris e Barcellona e specialmente lo staff della Nazionale argentina. Ho raggiunto il sogno che tanto desideravo, per il quale ho lottato per tantissimi anni: la vittoria della Copa America mi ha permesso di vincere il Pallone d'Oro, per questo condivido questo premio con i miei compagni. Lewandowski? Avrebbe meritato l'anno scorso, spero che France Football possa risarcirlo".