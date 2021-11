Pallone d’Oro, Condò: “Messi o CR7, desertificazione di campioni alternativi”

Il giornalista: "Il calcio è meravigliosa trama collettiva e non un puro esercizio di mira per attaccanti, come del resto dimostrano le preferenze espresse per Sneijder (2010), Iniesta (2012) e Van Dijk (2019)"

Unico giornalista italiano a votare per il Pallone d'Oro, Paolo Condò ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere Jorginho come miglior giocatore del mondo nel 2021, sulla falsariga di quanto fatto negli anni passati quando aveva dato una preferenza diversa dai soliti Messi e Cristiano Ronaldo: "La sera della vittoria azzurra agli Europei, ho deciso di votare Jorginho al primo posto: se nel corso della stessa stagione sei regista e metronomo sia del club che vince la Champions sia della nazionale che prevale in un grande torneo, hai raggiunto il vertice - ha scritto su Repubblica -. Almeno per chi come me considera il calcio una meravigliosa trama collettiva e non un puro esercizio di mira per attaccanti, come del resto dimostrano le preferenze espresse per Sneijder (2010), Iniesta (2012) e Van Dijk (2019). Il rovescio della medaglia dello spettacolare e infinito duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo è stata la desertificazione di ruoli e campioni alternativi, con la sola eccezione di Modric 2018. Il calcio è molto di più, e Jorginho quest’anno è stato il motore di due outsider capaci di rovesciare ogni pronostico nelle competizioni più importanti. E il fatto che in seguito, dopo aver consolidato le sue credenziali aggiungendo al palmares la Supercoppa europea, abbia sbagliato un importante rigore con l’Italia (il secondo errore è giunto a urne ormai chiuse) non mi ha fatto cambiare idea".