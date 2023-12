"Il principe nigeriano diventa re". La CAF ha annunciato così, su X, la vittoria da parte di Victor Osimhen del Pallone d'Oro africano 2023. Il bomber del Napoli, capocannoniere della Serie A nella storica stagione in cui gli azzurri sono tornati sul tetto d'Italia dopo 33 anni, ha battuto Mohamed Salah e Achraf Hakimi.

The Nigerian Prince becomes King!



🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year!



𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx