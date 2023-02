Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha replicato prontamente alle accuse di Thiago Motta, che nel dopopartita del match del Dall'Ara col Bologna ha lamentato le eccessive perdite di tempo causate da giocatori che a suo dire 'svenivano', con riferimento nemmeno troppo implicito a Stefano Sensi. Questa la versione del mister dei brianzoli: "Posso dire che con Thiago ci siamo salutati a fine gara, abbiamo un buon rapporto. In campo ho visto due panchine che ci tenevano molto e questa è una cosa che apprezzo. Sinceramente non ho visto persone che svenivano in campo..."