Raffale Palladino, tecnico rivelazione di questa Serie A con il Monza, potrebbe diventare uno dei nomi più caldi per il calciomercato degli allenatori. Già sono partiti i primi spifferi che vorrebbero la Juve interessata, ma si è parlato anche di un possibile sondaggio da parte dell'Inter. Di fronte a questi rumors, però, Palladino mette le cose in chiaro nella conferenza della vigilia del match contro il Torino: "Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club. Queste cose le gestisce il mio agente, ma sinceramente non ho ricevuto niente e non voglio sentire niente che sia extra Monza.

Sono concentratissimo su queste 5 partite, vogliamo finire bene. Non sono parole retoriche, è tutto sincero. Non voglio distrazioni, voglio fare bene questo finale di stagione. Stiamo facendo qualcosa di magico, entrare nelle prime 10 sarebbe qualcosa di unico".