Ancora una grande giornata per Michele Di Gregorio, decisivo con le sue parate per il pareggio del Monza contro l'Udinese. Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, nel dopopartita evidenzia la grande prova del portiere di scuola Inter: "Ha fatto molto bene, ha avuto tanti tiri da fuori, Michele è stato bravo perché sapevamo che sarebbe andata un po' così, ma i gol non presi sono anche frutto del lavoro di squadra. Carboni, Zerbin, tutti hanno fatto una grande fase difensiva".