Rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata, la 25esima di Serie A EniLive 2025/26, nella nota diramata dall'AIA attraverso la quale viene ufficializzata la direzione arbitrale per ogni match non compare in nessuna designazione il nome dell'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 e direttore di gara di Inter-Fiorentina dello scorso lunedì. Una partita che ha lasciato parecchi interrogativi per gli episodi dubbi che hanno costellato il match, dubbi che però sulle prime i vertici AIA non sembravano condividere. Le designazioni di Rocchi sembrano però suggerire un passo indietro del designatore degli arbitri in merito al giudizio della prestazione del direttore di gara romano.

Secondo il Corriere dello Sport quello, ormai alle spalle, è stato il weekend calcistico peggiore per la classe arbitrale, costretta ad assistere a veri e propri orrori più che errori di valutazione. È il caso di Feliciani in Torino-Genoa durante il quale non viene fischiato un rigore su Sanabria pur guardando al VAR, dove sedeva Di Paolo (non uno qualsiasi, il nostro migliore), ai quali Rocchi darà un turno di stop. Sarebbe dovuto ripartire dalla B Pairetto, reduce ancora una volta da una prestazione deludente in Empoli Milan faceva sapere il CorSport che ipotizzava un turno in serie cadetta anche per La Penna. I due arbitri però non compaiono in nessuna designazione neanche in cadetteria.