"Il Milan è ancora in corsa per lo scudetto? Assolutamente sì". Ne è sicuro Angelo Pagotto, ex portiere del Diavolo intervistato da MilanNews.it per commentare la lotta al tricolore che vede in corsa Inter, Juventus e i rossoneri: "Quanti campionati, nel corso della storia, si sono decisi nelle ultime giornate o sono stati completamente ribaltati rispetto ai pronostici di metà stagione? I rossoneri non sono inferiori a Inter e Juventus", le sue parole.