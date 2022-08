Perché ci sono sempre meno portieri italiani in Serie A?

"La nostra generazione aveva sfornato tanti portieri di alto livello. Forse ora ce ne sono di meno, ma il vero problema è che la tendenza è quella di investire su giocatori stranieri già dai settori giovanili, perché costano meno. Se provi a prendere un numero uno di B o C, chiedono la luna. Eppure di prospetti in gamba ne avremmo. Penso a Carnesecchi, che purtroppo si è infortunato, e a Provedel, che ha sì 28 anni ma nell’ultima stagione è migliorato parecchio".

Dietro a Donnarumma, in chiave azzurra sembrano esserci poche certezze.

"Per Mancini può essere sicuramente un problema. Cragno è passato dal Cagliari al Monza ma per ora non gioca. Meret avrà sino a fine mercato gli spettri di Navas e Kepa e fatica perché non sente davvero la fiducia, Sirigu non aveva squadra e ora rischia di fare il terzo proprio a Napoli. Perin alla Juventus è chiuso da Szczesny Inter e Milan hanno anche i vice stranieri. Potrebbe approfittarne Gollini ma, in chiave Nazionale, al momento se si dovesse fare male Gigio non vedo un vero secondo".