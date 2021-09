Pagliuca: “Non condivido critiche ad Handanovic, unico errore col Verona”

L'ex portiere non è d'accordo sulle critiche portate sul conto del numero uno nerazzurro

Dopo il successo schiacciante e fortemente convincente dell'Inter sul Bologna, Gianluca Pagliuca ha avuto l'occasione per esprimere la sua opinione sul portiere nerazzurro Samir Handanovic, molto criticato nell'ultimo periodo. Lo ha fatto dalle colonne de Il Giornale: "Ho letto le critiche sul suo conto ma non le condivido, credo che l'unico errore di questo campionato sia stato col Verona. Il gol subito dal Real mi sembrava imparabile, con la Samp lo ha ingannato una deviazione. Non è più reattivo come qualche stagione fa, ma è fisiologico visto che ha 37 anni". Un passo per individuare il post Handanovic andrà comunque fatto, per Pagliuca la dirigenza non attenderà troppo tempo in tal senso: "Penso che tra non molto l'Inter dovrà trovare un nuovo portiere".