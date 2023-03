Ospite in collegamento con la 'Domenica Sportiva', Gianluca Pagliuca è tornato a parlare della famigerata Juve-Inter 1998, la partita in cui si rese protagonista di un gesto anti-sportivo dando un piccolo pugno all'arbitro Piero Ceccarini nel parapiglia che si accese dopo la mancata assegnazione del rigore ai nerazzurri per fallo di Iuliano su Ronaldo: "Abbiamo circondato l'arbitro in 11, pure il povero Simoni voleva entrare in campo - il suo ricordo -. Il pugno? Non feci niente, assolutamente (ride, ndr). No, gli ho dato un pugno nel fianco, ma l'episodio ormai è prescritto. Lui se n'è accorto, tanto è vero che ha chiesto chi fosse stato a darglielo. Io dissi una bugia, meno male che non c'era il VAR.