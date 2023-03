"Possiamo dire che non c’è stata partita". Così Gianluca Pagliuca, in modo parecchio sommario, torna su Bologna-Inter di domenica scorsa. "Grandi meriti vanno al Bologna, ma ho l’impressione che in campionato siamo destinati a vedere spesso un’Inter un po’ scarica - spiega l'ex portiere al Resto del Carlino -. Col Napoli che vola verso lo scudetto, i nerazzurri punteranno tutto su Champions e Coppa Italia".