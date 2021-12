Pagliuca: “Dopo quello Juve-Inter, mai sarei andato d’accordo con Lippi”

L'ex portiere nerazzurro precisa: "Non gli ho mai dato un calcio nel sedere"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Libero, Gianluca Pagliuca è tornato coi dissapori avuti con Marcello Lippi: "È un vincente, col quale non sarei mai andato d'accordo dopo quel famigerato Juve-Inter in cui perdemmo uno Scudetto. Però non gli ho mai dato un calcio nel sedere. In quel pre-partita successero altre cose, ma questa no".