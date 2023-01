È bocciata con un secco 4 la prestazione di Juan Luca Sacchi, arbitro protagonista in negativo nel 2-2 tra Monza e Inter. Nelle pagelle di Repubblica, in chiave Inter, spiccano invece i 7 per Darmian e Lautaro, mentre Lukaku e Dumfries si beccano un 5. Tutti i voti:

Onana 6, Skriniar 6, Acerbi 5.5, Bastoni 6, Darmian 7 (35’ st Dumfries 5), Barella 6 (18’ st Gagliardini 6), Çalhanoglu 6 (10’ st Asllani 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (35’ st Gosens 6), Lautaro 7, Dzeko 6 (10’ st Lukaku 5). All. Inzaghi 5.5.